الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ على سائق تريلا اصطدمت بكوبرى مشاة فى ميدان لبنان

التريلا التى اصطدمت
التريلا التى اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان

قررت قوات الأمن بالجيزة التحفظ على سائق السيارة التريلا التي اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان لاستجوابه حول ملابسات الحادث وكيفية اصطدامه بالكوبري. 

وتقوم لجنة مختصة من هيئة الطرق والكباري بفحص جسم الكوبري لبيان التلفيات التي لحقت به ومدى خطورتها عليه.

وكانت بداية الواقعة عندما  تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود كثافات مرورية بدائرة القسم بعد اصطدام سيارة تريلا بكوبري المشاة بناحية ميدان لبنان. 

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ، وتبين عدم وجود إصابات ودفعت الأجهزة الأمنية بأوناش والمعدات لرفع وإزالة آثار الحادث. 

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قوات الأمن بالجيزة سائق السيارة التريلا كوبري مشاة ميدان لبنان

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