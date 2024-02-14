ضبط 20 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، حملات موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 20565 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 466 مخالفة السير بدون تراخيص.



وضبط 49 دراجة نارية مخالفة، و12785 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و22 مخالفة موقف عشوائى و505 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.