تأجيل محاكمة عصابة "السلاح والمخدرات" بعين شمس لـ20 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة تشكيل عصابي في حيازة سلاح ناري وفرد خرطوش وذخيرة ومواد مخدرة لجلسة ٢٠ فبراير الحالي، بمنطقة عين شمس.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت معلومات بقيام شخصين بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات والتوصل إلى المتهمين.



وبإعداد الأكمنة اللأزمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض عليهما، واتخذا الإجراءات القانونية حيالهما.