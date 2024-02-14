الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 601 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

الخوذة
الخوذة

نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط 601 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم شن حملة مرورية مكثفة؛ لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

شددت على قائدي الدراجات النارية على ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الطرق السريعة مخالفة الدراجات النارية وزارة الداخلية

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