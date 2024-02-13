مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أسماء شخصيات أبطال مسلسل الحشاشين

ينتظر من الآن عشاق مسلسلات رمضان 2024، أحداث مسلسل الحشاشين، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سينرجي، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي، والذي يحكي عن أحداث تاريخية ويضم العديد من النجوم الذين يقدمون شخصيات وأدوار هامة في المسلسل.

أبطال مسلسل الحشاشين

أول تلك الشخصيات الفنان كريم عبدالعزيز الذي يجسد شخصية شخصية حسن الصباح وهو مؤسس طائفة الحشاشين، أما الفنانة ميرنا نور الدين، التي تجسد دور فتاة تدعى دنيا زاد وستكون زوجة كريم في المسلسل.

أما الطفل عمر عيسى فهو يجسد شخصية حسن الصباحي، في مسلسل الحشاشين وهو في مرحلة الطفولة، وقام بدراسة الشخصية جيدا والتي قال عنها إنها غامضة جدا.

أما الفنان اللبناني نيقولا معوض فهو يجسد شخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسسة فرقة "الحشاشين"

وبالنسبة لفنان تامر مجدي فهو يجسد جسد شخصية الفارس نور بارق ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" وهي شخصية تاريخية وجديدة عليه ولم يسبق له أن شارك بها في عالم الدراما.

أسماء شخصيات مسلسل الحشاشين

الفنان إسلام جمال أحدث أبرز الفنانين في الفترة الأخيرة يجسد في مسلسل الحشاشين، شخصية محوّرية في أحداث مسلسل "الحشاشين" ورئيسية، حيث سيلعب دور "جلال الدولة ملك شاه"، وهذه الشخصية كانت سلطان للمسلمين، والمسلسل قائم على أحداث حقيقة تاريخية.

الفنان أحمد عيد في مسلسل الحشاشيبن ابتعد عن الطابع الكوميدي تماما، حيث سيكون ضمن أعضاء فرقة الحشاشين في المسلسل.

أما الفنانة نور إيهاب فتجسد شخصية جارية في أحد القصور ضمن أحداث المسلسل الحشاشين الذي سيعرض ضمن دراما ٢٠٢٤.