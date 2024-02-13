الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أسماء شخصيات أبطال مسلسل الحشاشين

الحشاشين
الحشاشين

ينتظر من الآن عشاق مسلسلات رمضان 2024، أحداث مسلسل الحشاشين، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سينرجي، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وإخراج بيتر ميمي، والذي يحكي عن أحداث تاريخية ويضم العديد من النجوم الذين يقدمون شخصيات وأدوار هامة في المسلسل.

أبطال مسلسل الحشاشين

أول تلك الشخصيات الفنان كريم عبدالعزيز الذي يجسد شخصية شخصية حسن الصباح وهو مؤسس طائفة الحشاشين، أما الفنانة ميرنا نور الدين، التي تجسد دور فتاة تدعى دنيا زاد وستكون زوجة كريم في المسلسل.

أما الطفل عمر عيسى فهو يجسد شخصية حسن الصباحي، في مسلسل الحشاشين وهو في مرحلة الطفولة، وقام بدراسة الشخصية جيدا والتي قال عنها إنها غامضة جدا.

أما الفنان اللبناني نيقولا معوض فهو يجسد شخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسسة فرقة "الحشاشين"

وبالنسبة لفنان تامر مجدي فهو يجسد جسد شخصية الفارس نور بارق ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" وهي شخصية تاريخية وجديدة عليه ولم يسبق له أن شارك بها في عالم الدراما.

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية عمر عيسي في "الحشاشين" (خاص)

دراما رمضان 2024 |كريم عبد العزيز يوشك على الانتهاء من تصوير "الحشاشين"

من "آلموت" إلى "قيامة الحشاشين".. تعرف على روايات تاريخ أشهر جماعات الاغتيال السياسى

قبل عرض "الحشاشين".. مَن هو عمر الخيام صديق حسن الصبّاح؟

أسماء شخصيات مسلسل الحشاشين

الفنان إسلام جمال أحدث أبرز الفنانين في الفترة الأخيرة يجسد في  مسلسل الحشاشين، شخصية محوّرية في أحداث مسلسل "الحشاشين" ورئيسية، حيث سيلعب دور "جلال الدولة ملك شاه"، وهذه الشخصية كانت سلطان للمسلمين، والمسلسل قائم على أحداث حقيقة تاريخية.

الفنان أحمد عيد في مسلسل الحشاشيبن ابتعد عن الطابع الكوميدي تماما، حيث سيكون ضمن أعضاء فرقة الحشاشين في المسلسل.

أما الفنانة نور إيهاب فتجسد شخصية جارية في أحد القصور ضمن أحداث المسلسل الحشاشين الذي سيعرض ضمن دراما ٢٠٢٤.

 

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية عمر عيسي في "الحشاشين" (خاص)

كريم عبدالعزيز وبيتر ميمى.. دويتو أثبت نجاحه للعام الرابع برعاية الشركة المتحدة

مسلسلات رمضان 2024 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سينرجى مسلسل الحشاشين أحداث مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز بيتر ميمي

مواد متعلقة

كريم عبدالعزيز وبيتر ميمى.. دويتو أثبت نجاحه للعام الرابع برعاية الشركة المتحدة

كشف لغز سرقة طالب داخل أحد المولات الشهيرة بالتجمع

ضبط 1100 طن سلع محجوبة لطرحها بالسوق السوداء

ضبط 2173 مخالفة مرورية فى 24 ساعة

ضبط 29262 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مأمورية من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة لسيدة مسنة فى منزلها

القبض على رجل وسيدة أثناء التنقيب عن الآثار بالقاهرة

خناقة "مكان الصيد" تنتهى بمقتل شخص وإصابة شقيقه فى بورسعيد

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| الحسم فى القاهرة.. المفاوضات الرباعية تقترب من إقرار هدنة فى قطاع غزة

عاجل.. مصدر مصرى: أجواء اجتماع القاهرة الرباعى إيجابية.. والمشاورات مستمرة 3 أيام

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمني

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينشر مقطع فيديو لـ"يحيى السنوار" من كاميرا أحد الأنفاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمني

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟