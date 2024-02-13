الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مأمورية من الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة لسيدة مسنة فى منزلها

استخراج بطاقة
استخراج بطاقة

واصلت وزارة الداخلية جهودها الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة المواقف ذات الطابع الإنساني والحالات المرضية.. وتفعيل كافة الإجراءات التي تسهم في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم.

واستجاب قطاع الأحوال المدنية لالتماس أهلية سيدة مسنة - مقيمة بمحافظة الفيوم لمساعدتها في تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

وتم إيفاد مأمورية لمحل إقامة المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج البطاقة وتسليمها لها بمحل إقامتها.

ولاقت المبادرة استحسان وقبول من السيدة وأهليتها، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة لالتماسهم.

وزارة الداخلية الاحوال المدنية بطاقة الرقم القومي تجديد بطاقة الرقم القومي

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