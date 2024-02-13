الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا سلاح ومخدرات في حملات للأمن العام بـ4 محافظات

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

وجه قطاع  الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط والإسكندرية حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 

مديرية أمن أسيوط

ضبط 53 قضية سلاح نار (15 بندقية آلية- 27 بندقية خرطوش- 44 فردا محليا- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 53 متهما لـ41 منهم معلومات جنائية.

ضبط 13 قضية "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالها 1650 كيلوجراما من مخدر الحشيش وكمية من مواد “الشابو، الأفيون، الهيروين” وعدد من الأقراص المخدرة بحوزة 13 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 533 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا "اتجار في المواد المخدرة". ضُبط خلالها 8300 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين بحوزة 3 متهمين (اثنان منهم لهما معلومات جنائية).

ضُبط 3 قطع سلاح ناري و3 فرد محلي.

تم تنفيذ 823 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.
ضُبط خلالها ما يلي:
7600 كيلو جرام من مخدر الحشيش.
9 كيلوجرامات من مخدر البانجو.
7 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو.
كمية من مخدر الهيروين.
4 فرد محلي.
عدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين (لهم معلومات جنائية).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1،270 كيلو جرام لمخدر الحشيش).. بحوزة 5 متهمين.

ضبط 5 قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم(5 قطع سلاح أبيض) بحوزة (5 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الامن العام الأجهزة الأمنية مديرية امن أسيوط مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط مديرية أمن الإسكندرية

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