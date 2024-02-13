الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين في واقعة "الفدية" بالدقهلية

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية وتحرير المختطف.

 تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، باختطاف شقيقه عامل "له معلومات جنائية" حال تواجده بمحل عمله بدائرة القسم، وورود إتصال تليفوني لوالدته ومساومتها على دفع مبلغ  5 ملايين جنيه نظير إطلاق سراحه لقيامه بتجميع مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في "خدمات الدفع الإلكتروني".

 وبإجراء التحريات تنسيقًا وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 7 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظات "الإسماعيلية ودمياط والدقهلية"

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بقيام المجني عليه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 2 مليون جنيه بزعم توظيفها له وعدم التزامه بذلك، فاتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة بمقابل مادي.

وتوجه المتهمون لمحل عمل المجني عليه واصطحبوه لمزرعة ملك أحدهم (كائنة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية)، مستخدمين سيارتين ملاكي، ومساومة أهليته.

وأرشدوا عن السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية الدقهلية قسم شرطة أول المنصورة مديرية أمن الدقهلية مركز شرطة أبوصوير

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