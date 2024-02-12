كشف لغز سرقة أموال من شركة بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (عامل، سائق "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي، جهاز DVR الخاص بالكاميرات من إحدى الشركات "محل عملهما" بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي والجهاز المستولى عليه بمسكن أحدهما.