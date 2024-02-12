الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف لغز سرقة أموال من شركة بالغربية

سرقة أموال
سرقة أموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

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سقوط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة المواطنين بالعجوزة

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ضبط عصابة اختلقت سرقة حمولة سيارة شركة أسمدة بالإكراه فى المنيا

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (عامل، سائق "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي، جهاز DVR الخاص بالكاميرات من إحدى الشركات "محل عملهما" بدائرة المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي والجهاز المستولى عليه بمسكن أحدهما.

سرقة أموال الغربية شركة وزارة الداخلية التشكيلات العصابية

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