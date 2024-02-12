الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة المواطنين بالعجوزة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيلين عصابيين بتهم سرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وتم ضبط عامل، وزوجته "لها معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين من المنازل بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما "سيىء النية" مالك محل منظفات – مقيم بدائرة القسم "أمكن ضبطه" وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

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كما تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة من الطريق العام بأسلوب "الخطف والمغافلة"، بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، باستخدام دراجة نارية "تم ضبطها"، كما اعترفا بارتكابهما عدد(5) وقائع سرقة لـ5 هواتف محمولة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن الجيزة عصابتي سرقة المواطنين الامن العام العجوزة تشكيل عصابي

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