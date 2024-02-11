حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بالمرج

قررت نيابة المرج حبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، التى تجرى لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب وأقروا بسرقة ست شقق سكنية بذات الأسلوب.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة شققهم السكنية، وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة بهدف التربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.