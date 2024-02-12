ضبط 120 سلاحًا ناريًا و302 قضية مخدرات وتنفيذ 68492 حكمًا

يواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 120 قطعة سلاح ناري، و302 قضية مخدرات، وتنفيذ 68492 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها عن ضبط 120 قطعة سلاح ناري بحوزة 101 متهمًا.

وأضافت، أنه في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 68492 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 302 قضية مخدرات مع 335 متهمًا.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 20 متهمًا، بالإضافة إلى سقوط ضبط 15 متهمًا بالبلطجة.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 247 دراجة نارية مخالفة، كما تم ضبط 23052 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين تم فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.