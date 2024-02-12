الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عامل محكوم عليه بـ74 سنة سجن في البحيرة

سقوط عامل
سقوط عامل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عن ضبط (عامل - مقيم بمحافظة البحيرة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 74 سنة وكفالات مالية، في 56 حكم (جزئي - مستأنف) بتهم (تبديد). 

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كما تم ضبط (مندوب مبيعات- مقيم بمحافظة الجيزة)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 22 سنة و5 أشهر وكفالات مالية، في عدد 313 حكم بتهم (تبديد، هروب من مراقبة). 

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البحيرة وزارة الداخلية قطاع الأمن العام الحبس الحبس 74 سنة

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