الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش بـ7 ملايين جنيه في الإسماعيلية

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة.

وتمكن ضباط القطاع من ضبط عاطلَين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش خام مُعد للتصنيع وزنت 100 كيلو جرام ومكبس لتصنيع مخدر الحشيش بمشتملاته ودراجة نارية دون لوحات معدنية وسيارة ملاكي.

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كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة فايد وبحوزته 8.700 كيلو جرام لمخدر الحشيش ومكبس لتصنيعه وماكينة لحام كهربائى وميزان حساس.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7 ملايين جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قيمتها 7 مليون جنيه حشيش الإسماعيلية قطاع الأمن العام مركز شرطة الإسماعيلية

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