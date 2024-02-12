الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لعبة الشيطان.. موظف يدّعى خطفه للاستيلاء على 14 مليون جنيه

الامن
الامن

14 مليون جنيه مبلغ ضخم وقع أمام موظف بإحدي الشركات، فدفع للشيطان للاستيلاء على كل هذا المبلغ، بعد أن رسم له خطة وحيلة منتهى الدهاء، بالاشتراك مع زوجته، إلا أن الأمر لم يستمر طويلا وانكشف أمرهم، ليقعا في فخ أجهزة الأمن بالجيزة، وقدر أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

موظف له دور مهم في إحدي شركات توزيع واستيراد السيارت، ترك نفسه للشيطان، الذي أوهمه بالاستيلاء على أموال الشركة عقب تجميعها من العملاء.

الموظف نجح في جمع 14 مليون جنيه، من بعض المواطنين مقابل استيراد سيارات لهم من خارج مصر، وكانت تلك الأموال مستحقة للشركة إلا أنه لم يقم بتسديدها إلى خزينة الشركة التي يعمل بها.

الموظف عقب ذلك، جلس مع زوجته ونظر إليها قائلا معي 14 مليون جنيه، وأريد أن أستولى عليهم لنا، وأطلب مساعدتك "عشان نقب على وش الدنيا"، فردت الزوجة قائلة "أنا معك وداعمة لك".

بعد تلك الجلسة اختفى الزوج، وتوجهت زوجته إلى قسم شرطة الأهرام وأبلغت بتغيب زوجها الذي يعمل بإحدي شركات تجارة وتوزيع السيارات عقب استقلاله إحدي السيارات متوجها إلى عمله.

تم تشكيل فريق بحث وتكثيف التحريات التي توصلت إلى مكان المتهم في محافظة القليوبية، من خلال تتبع السيارة التي كان يستقلها، وتبين عدم صحة رواية المبلغة، وتم القبض عليه عقب إصدار إذن من النيابة العامة.

التحقيقات التي أجريت مع الزوج عقب ضبطه كشفت عن اتفاق مع زوجته لقيامه بالتحصل على (مبالغ مالية قرابة الأكثر من 14 مليون جنيه) من بعض المواطنين نظير استيراد سيارات لهم من الخارج، وعدم التزامه بذلك وامتناعه عن سداد المبالغ المالية. 

وعقب ذلك حضر لديوان القسم محاسب إحدى الشركات من المتعاملين معه فـى تسليم المبالغ المالية لإحضار السيارات، وأبلغا بتحصل المذكور منهما على مبالغ مالية كبيرة مقابل شراء سيارات لهم، وبمواجهة المذكور أيد ذات الأقوال.

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