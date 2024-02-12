الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قيمتها 8.5 مليون جنيه.. سقوط 5 تجار مخدرات بالإسماعيلية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بالإسماعيلية، قدرت قيمتها المالية بحوالى 8.5 مليون جنيه، بعد أن رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة أبوصوير والإسماعيلية بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالي:

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ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش بـ7 ملايين جنيه في الإسماعيلية

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ضبط 120 سلاحًا ناريًا و302 قضية مخدرات وتنفيذ 68492 حكمًا

-ضبط عاطلين بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما 70 كيلوجراما لمخدر الحشيش.

-ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 40 كيلوجراما لمخدر الهيدرو.

-ضبط عاطل «له معلومات جنائية» بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 30 كيلوجراما لمخدر الحشيش.

-ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته 10 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 8.500.000 جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجار مخدرات الإسماعيلية المواد المخدرة عناصر إجرامية مركز شرطة أبوصوير

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