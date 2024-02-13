ضبط 25 قضية مخدرات و53 سلاحا ناريا في أسيوط وأسوان ودمياط والإسكندرية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمديرية أمن أسيوط عن ضبط 53 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم 15 بندقية آلية- 27 بندقية خرطوش - 44 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 53 متهما "لـ 41 منهم معلومات جنائية"

كما ضبط 13 قضية "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 1،650 كيلو جرام من مخدر الحشيش- كمية من مواد "الشابو، الأفيون، الهيروين" المخدرين - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 13 متهما "لـ 10 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (533) حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا "اتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 8،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين.. بحوزة 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية" و3) قطع سلاح ناري (3 فرد محلى) وتنفيذ عدد (823) حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية ضبط (5) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1،270 كيلو جرام لمخدر الحشيش).. بحوزة (5 متهمين) و(5) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (5 قطع سلاح أبيض) بحوزة (5 متهمين) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.