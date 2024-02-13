الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 25 قضية مخدرات و53 سلاحا ناريا في أسيوط وأسوان ودمياط والإسكندرية

جريدة الدستور

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمديرية أمن أسيوط عن ضبط 53 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم 15 بندقية آلية- 27 بندقية خرطوش - 44 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 53 متهما "لـ 41 منهم معلومات جنائية"

كما ضبط 13 قضية "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 1،650 كيلو جرام من مخدر الحشيش- كمية من مواد "الشابو، الأفيون، الهيروين" المخدرين - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 13 متهما "لـ 10 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (533) حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا "اتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 8،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين.. بحوزة 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية" و3) قطع سلاح ناري (3 فرد محلى) وتنفيذ عدد (823) حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لهم معلومات جنائية").

وفى مديرية أمن الإسكندرية ضبط (5) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1،270 كيلو جرام لمخدر الحشيش).. بحوزة (5 متهمين) و(5) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (5 قطع سلاح أبيض) بحوزة (5 متهمين) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الامن العام حملات أمنية اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية مديرية امن أسيوط

مواد متعلقة

ضبط 44 قضية اتجار في العملات الأجنبية بـ20 مليون جنيه

ضبط المتهمين فى واقعة "الفدية" بالدقهلية

تحرير 1624 مخالفة عدم تركيب "ملصق إلكترونى"

لعبة الشيطان.. موظف يدّعى خطفه للاستيلاء على 14 مليون جنيه

"الداخلية" تضبط 611 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

"الداخلية" تنظم الملتقى الرابع لطلائع المناطق الحضارية ببورسعيد.. صور وفيديو

ضبط صاحب شركة مقاولات امتنع عن سداد 12 مليون جنيه

سقوط عامل محكوم عليه بـ74 سنة سجن في البحيرة

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

"تشابه الأسماء" ينهي حياة "عريس الدقهلية" على يد عمه.. والشقيق يثأر بعد ساعتين

عاجل.. نكشف موعد تجديد ثلاثى الأهلى وتعديل عقدى الشناوى وعبدالمنعم

"مالك بينا يا فاضى".. الفنان محمود عامر لـ"الدستور": لست أول من يتزوج فتاة "أصغر منه"

مصر وتركيا.. تطلعات لزيادة حجم العلاقات الاقتصادية إلى 20 مليار دولار

اجتماع رباعى بالقاهرة اليوم لبحث التهدئة فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدي والاحتباس الحراري!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟