الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 44 قضية اتجار في العملات الأجنبية بـ20 مليون جنيه

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

واصلت أجهزة وزار ة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 44 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وزار ة الداخلية النقد الأجنبي أسعار العملات الاموال العامة

مواد متعلقة

تحرير 1624 مخالفة عدم تركيب "ملصق إلكترونى"

لعبة الشيطان.. موظف يدّعى خطفه للاستيلاء على 14 مليون جنيه

"الداخلية" تضبط 611 قضية حجب سلع تموينية خلال 24 ساعة

"الداخلية" تنظم الملتقى الرابع لطلائع المناطق الحضارية ببورسعيد.. صور وفيديو

ضبط صاحب شركة مقاولات امتنع عن سداد 12 مليون جنيه

سقوط عامل محكوم عليه بـ74 سنة سجن في البحيرة

قيمتها 8.5 مليون جنيه.. سقوط 5 تجار مخدرات بالإسماعيلية

كشف لغز سرقة أموال من شركة بالغربية

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو.. ماذا حدث فى آخر اتصال هاتفى بشأن حرب غزة؟

عاجل.. نكشف موعد تجديد ثلاثى الأهلى وتعديل عقدى الشناوى وعبدالمنعم

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

سامى قمصان يعتذر عن عدم الانضمام لجهاز حسام حسن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2024 في بورصة الدواجن

بعد اختفائه 3 أيام.. العثور على جثة شاب مقتولا في الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟