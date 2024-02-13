القبض على رجل وسيدة أثناء التنقيب عن الآثار بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على رجل وسيدة لقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بمنطقة الجمالية بمحافظة القاهرة.

نتائج التحريات

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك مطبعة وربة منزل بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسـم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليـه وتم ضبطهما حال قيامهما بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة بقطـــر متر ونصف وعمق 10 أمتـار وأدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.