دفتر أحوال وزارة الداخلية.. قضية غسيل أموال بـ 120 مليون جنيه ومقتل مواطنين في الجيزة وقنا

سجّل دفتر أحوال وزارة الداخلية على مدار الـ24 ساعة الماضية عددا من النجاحات الأمنية والضربات القاضية؛ لكشف لغز الجرائم وضبط الخارجين عن القانون، "الدستور" يرصد في التقرير التالي أبرز الحوادث التي وقعت على مدار اليوم:

ضبط 972 طن أعلاف حيوانية في السوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط القائمين على 7 مخازن بنطاق محافظات “الشرقية - البحيرة - المنوفية” لتجميعهم كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخلهم على 972 طن أعلاف حيوانية.

120 مليون جنيه غسيل أموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة “له معلومات جنائية”، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بـ120 مليون جنيه.

إتجار في النقد الأجنبي بـ11 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، من ضبط 25 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تُقدَّر بحوالي 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل مراقب أمن في نجع حمادي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية في بيان صادر لها اليوم الاثنين، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبال جثة مراقب أمن بمصنع بدائرة المركز وبها طلق ناري.

مقتل مواطن في الجيزة

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن ملابسات بلاغ لمركز شرطة كفرالزيات بالغربية من أحد المستشفيات باستقبال جثة عامل ونجل شقيقه مصاب بجرح في الرأس.