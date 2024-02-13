خناقة "مكان الصيد" تنتهي بمقتل شخص وإصابة شقيقه في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط صياد ببورسعيد لتعديه بالضرب على شقيقين، ما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الثاني.

تبلغ لقسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد من أحد المستشفيات باستقبالها صيادَين مقيمين بدائرة قسم شرطة الضواحي "مصابان" وتوفي أحدهما عقب وصوله، وبسؤال المصاب اتهم صيادا مقيما بذات الدائرة بالتعدي عليهما بـ سكين وعصا مما أدى لحدوث إصابتهما والتي أودت بحياة شقيقه لوجود خلاف على أماكن الصيد.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.