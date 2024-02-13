الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 2173 مخالفة مرورية فى 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة  في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع: ضبط قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 2 قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 2173 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد 32 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 223 حكما قضائيا متنوعا، في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 3 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

بوزارة الداخلية جرائم التهريب مكافحة جرائم تهريب تهريب البضائع المخالفات المرورية

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