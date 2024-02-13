الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم عبدالعزيز وبيتر ميمي.. دويتو أثبت نجاحه للعام الرابع برعاية الشركة المتحدة

كريم عبد العزيز وبيتر
كريم عبد العزيز وبيتر ميمي

حقق التعاون بين الثنائي المخرج بيتر ميمي، والفنان كريم عبدالعزيز، نجاحات كبيرة على مدار المواسم الدرامية الرمضانية السابقة، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

نجاح الثنائي ظهر جليًا من خلال سلسلة الاختيار في مواسمها الثلاثة، والتي وثقت فترة هامة من تاريخ مصر الحديث، وكشف عن العديد من المخططات الإرهابية التي تعرضت لها الدولة المصرية ونجحت في مواجهتها.

ليتواصل التعاون بين الثنائي للعام الرابع ضمن سباق دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل “الحشاشين”.

رمضان 2021.. الاختيار  

بداية الدويتو الفني الرائع بين المخرج بيتر ميمي والفنان كريم عبدالعزيز كان من خلال الاختيار 2 والذي عرض ضمن سباق دراما رمضان2021، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحقق العمل نجاحا غير مسبوق، ووثق جهود رجال الظل، في إحباط مخططات العناصر الإجرامية للنيل من استقرار الوطن عقب إزاحة حكم الجماعة الإرهابية.

الاختيار 2.. جمع الثنائي الفني مرة أخرى، بمشاركة العديد من النجوم أبرزهم الفنان أحمد مكي والفنان ماجد الكدواني، وكان من تأليف هاني سرحان، وكشف الكثير من تفاصيل ما بعد سقوط حكم الجماعة الإرهابية.

رمضان 2022..  الاختيار 3 

الثنائي الثانية والتي اعتبرت من أهم الثنائيات، كانت أيضا بين بيتر ميمي وكريم عبدالعزيز في الاختيار 3 والذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذ شارك فيه ألمع النجوم على رأسهم كريم عبدالعزيز وياسر جلال وأحمد عز وإيمان العاصي ومحمد رياض وعرض ضمن مسلسلات رمضان 2022، وحقق نجاح منقطع النظير.

الاخنيار 3.. أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتؤكد على نجاح الدويتيو الفني بين بيتر ميمي وكريم عبدالعزيز، فضلا عن الوئاق الهامة التي قدمها وكشف الحقائق للمواطنين، والأداء الرائع لباقي النجوم مثل الفنان ياسر جلال والفنان أحمد عز.

تعاون جديد في بيت الروبي  

“بيت الروبي” أنتجته الشركة المتحدة في موسم صيف عام 2023، وجمع بين المخرج بيتر ميمي والفنان كريم عبدالعزيز.

وحقق فيلم “بيت الروبي” نجاحًا منقطع النظير، وكان السيناريو والحوار لـ محمد الدباح وريم القماش.

ومن واقع إيرادات الفيلم التي وصلت لـ 116 مليون في ما يقارب من 7 أسابيع من عرضه، وهذا خير دليل على نجاح ثنائية بيتر ميمي وكريم عبدالعزيز في السينما أيضا خلال فيلم بيت الروبي.

“الحشاشين” رمضان 2024

وجدد الثنائي بيتر ميمي وكريم عبدالعزيز، التعاون بينهما في سباق دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل الحشاشين، من إنتاج سينرجي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويتناول “الحشاشين” قصه تاريخية تدور قبل ألف عام، وهي مستوحاة من أحداث تاريخية، وعن شخصيات حقيقة، منهم شخصية حسن الصباح المرعبة".

بيتر ميمي كريم عبدالعزيز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سنيرجي الاختيار 2 الاختيار 3 مسلسل الحشاشين ثنائية كريم عبدالعزيز وبيتر ميمي

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