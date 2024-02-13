كشف لغز سرقة طالب داخل إحدى المولات الشهيرة بالتجمع

نجحت الاجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر موقع “فيس بوك” يتضمن تعرض أحد الأشخاص للسرقة خلال تواجده بأحد المولات في التجمع الأول وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة متعلقات شخصية "سلسلة إكسسوار" خاصة بنجل صاحب الحساب (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة أول) حال تواجده بمحيط إحدى المراكز التجارية بالقاهرة الجديدة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم حلوان) وتبين قيامهم بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشخص آخر (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بأسلوب المغافلة حال تواجده بمحيط ذات المركز التجارى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعتين وأرشدوا عن المسروقات وضبطها لدى عميل سيئ النية.