الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين بغسل 200 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

ارشيفية
ارشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (200 مليون جنيه تقريبًا).

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة الإجراءات القانونية غسل الأموال نشاطهم الإجرامي

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