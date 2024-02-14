استكمال محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها بالبدرشين اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها عمدا بمنطقة البدرشين بالجيزة.

وأوضح أمر إحالة المتهمين في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية 2805، على توجيه تهمة القتل العمد لـ محمد. ع عامل - 23 سنة، ودينا. ع. د، ربة منزل.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه على إثر علاقة غير شرعية جمعتهما، قدم المتهم الأول محمد للمتهمة الثانية دينا عقاقير مهدئة لتقديمها لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد لمسكن المجني عليه حاملًا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم محل الجريمة، وعندما عاد الزوج خدراه وقتلاه.