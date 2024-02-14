الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استكمال محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها بالبدرشين اليوم

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها عمدا بمنطقة البدرشين بالجيزة.

وأوضح أمر إحالة المتهمين في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية 2805، على توجيه تهمة القتل العمد لـ محمد. ع عامل - 23 سنة، ودينا. ع. د، ربة منزل.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه على إثر علاقة غير شرعية جمعتهما، قدم المتهم الأول محمد للمتهمة الثانية دينا عقاقير مهدئة لتقديمها لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد لمسكن المجني عليه حاملًا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم محل الجريمة، وعندما عاد الزوج خدراه وقتلاه.

قتل البدرشين الجيزة محكمة جنايات الجيزة جنايات البدرشين علاقة غير شرعية

مواد متعلقة

حبس صياد أنهى حياة مواطن وشرع في قتل شقيقه ببورسعيد

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

قرار من النيابة بشأن جثث ضحايا "حادث كوبري الثروة السمكية" بالإسكندرية

تحرير 19 محضر مخالفات ضد مخابز في بالغربية

رصد 19 تاجرًا يبيعون سجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ131 من العدوان على غزة

في اليوم الـ 131 من العدوان: شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة