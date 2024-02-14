«حوادث التريلا على الطرق السريعة».. توصيات مرورية لتجنب الكوارث

شهدت الآونة الأخيرة كثير من حوادث الطرق البشعة التى راح ضحيتها أطفال ونساء ورجال، لكن سيارات النقل الثقيل «التريلا» دائما ما يكون لها نصيب الآسد في الحوادث ووقوع الكوارث وآخر هذه الوقائع حادث الإسكندرية الذي أسفر عن وفاة 15 شخصا وإصابة 20 آخرين.. في هذا التقرير نرصد أبرز الوقائع والعقوبات.

مصرع 15 شخصا وإصابة 20 آخرين بالإسكندرية

لقي 15 شخص مصرعهم وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" تحمل "زلط سن"، مع 4 سيارات أجرة "ميكروباص" وملاكي، بالقرب من كوبري الثروة السمكية، في نطاق حي أول العامرية، غربي الإسكندرية ".

وتلقت الأجهزة الأمنية بوقوع حادث تصادم على الطريق القادم من طريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي تبين من المعاينة والفحص الأولي وقوع تصادم بين سيارة نقل ثقيل، و4 سيارات أجرة "ميكروباص" وملاكي، مما أدى لانقلاب إحداهم، واحتراق أخرى، بالإضافة إلى وجود سيارة ثالثة أسفل السيارة النقل، وجرى إطفاء الثانية، وسط محاولات لإنقاذ ركاب الثالثة.

حادث مروع بمحور المريوطية بسبب «تريلا»

أواخر الشهر الماضى، شهد محور المريوطية، حادث مروع أسفر عن دهس سيارة نقل «تريلا» لـ 6 سيارات وانتهى بسقوط 3 منها من أعلى المحور؛ إحداها محملة بالأغنام وأخرى ميكروباص والثالثة ملاكي

وكشفت التحقيقات التى أجرتها الجهات المختصة أن محور المريوطية كان يشهد كثافات مرورية متحركة تزامن ذلك مع قدوم سيارة تريلا والاصطدام بـ 6 سيارات أخرى من الخلف، وسقوط 3 سيارات من أعلى المحور المريوطية بالقرب من المتحف المصري الكبير.

وعلى الفور نجح رجال الإدارة العامة للمرور، من رفع آثار حادث تصادم 6 سيارات على الطريق الدائري اتجاه الرماية وإزالة السيارات المتصادمة من نهر الطريق واستئناف الحركة المرورية أمام قائدي السيارات وسحب الكثافات المروري.

تريلا تصطدم بكوبرى مشاه بميدان لبنان

واصطدمت تريلا بكوبرى مشاه مما أسفرت عن انحدار الجزء الخلفي من المقطورة وميل من الكوبرى، في ميدان لبنان.

وقال سائق التريلا إنه كان يحمل زجاجات بلاستيكية فارغة لتعبئة العطور في سيارته، وأثناء سيره بميدان لبنان، اصطدم بكوبري المشاة، فأدى إلى انحدار الجزء الخلفي من المقطورة، مما أسفر عن ميل بسيط من الكوبري دون خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية لنيابة شمال الجيزة، موقع اصطدام سيارة تريلا بكوبري المشاة بناحية ميدان لبنان مما أسفر عنه عدة تلفيات بالكوبري والسيارة، دون خسائر في الأرواح.

مصرع 3أشخاص وإصابة 20 في دهس تريلا لسيارتين بقنا

وشهدت محافظة قنا، حادث تصادم مروع إثر تصادم سيارة تريلا وسيارتين آخرين وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين، بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات مصرع شخص وإصابة 20 آخرين في حادث تصادم سيارة تريلا وسيارتين آخرين، بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا.

مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحادث دهس تريلا لتوك توك بالسويس

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين إثر حادث تصادم تريلا وتوك توك أعلى طريق السويس الصحراوى، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

وكانت قد تلقت الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم توك توك وتريلا وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

تعليمات الإدارة العامة للمرور لتجنب وقوع الحوادث

شددت الإدارة العامة للمرور على السائقين لإتباع طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلاتهم على الطرق وهي:

-الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

عقوبة مرتكب الحادث المرورى

وفقًا لقوانين المرور تنص المادة 75 أن مخالفة قواعد السير تصل لحبس حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة،

- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية، وعدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها».



وفي قانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من تسبب عن طريق الخطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك طبقا للمادة 238.