نزيف الأسفلت.. هل حوادث السير ودهس المارة جريمة قتل خطأ ؟

يبدو أن مسلسل نزيف الأسفلت لن ينتهي، فيوميًا تقع عشرات حوادث دهس المارة الذين تزهق أرواحهم نتيجة لاستهتار السائقين.

سيدة تدهس شابًا في السيدة زينب

خرج شاب من منزله متوجهًا إلى المحل الذي يعمل فيه يوميًا، حيث اعتاد أن يفتحه في الثامنة صباحًا بناءً على تعليمات صاحب العمل، وخلال عبوره الطريق عقب أن تلفت يمينه ويساره وأدرك أن الشارع أمان عبر الطريق لكن سيارة مسرعة صدمته وأسقطته أرضًا وثواني حتى أغمضت عيناه وأعلن وفاته.

وورد بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب من أحد الأهالي بوقوع حادث دهس بالطريق العام بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ.



وتبين بالفحص أن سيارة مسرعة صدمت شابًا يُدعى يوسف محمد، 22 سنة، بميدان زينهم بجوار سيدي على بمنطقة السيدة زينب، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



دهس لاعب كرة القدم محمد معتز بالقليوبية

وفي القليوبية، كان وقع حادث دهس لاعب الكرة محمد معتز الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، مما أسفر عن وفاته في الحال.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، يفيد مصرع الطالب محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية إثر دهس سيارة طائشة له.



وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطالب إثر عدة إصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة أودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام لمستشفى الحسين.

شاب يدهس 3 فتيات في مصر الجديدة

وفي ميدان الجامع، كان قد وقع حادث مأساوي إثر دهس شاب 3 فتيات لدى عبورهن الطريق ولاذ بالفرار حتى تم ضبطه.



وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت الفتيات المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت أجهزة الأمن التي انتقلت إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات اللازمة، بأن الحالة الصحية للمجني عليهن حالت دون سماع أقوالهن.



وتبين أن الإصابات التي لحقت بالفتيات كانت نزيفًا على المخ، وكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسد.

حوادث الدهس ضمن جرائم القتل الخطأ

وحدد قانون العقوبات مفهوم تهمة الدهس بأنها تندرج ضمن عقوبات القتل الخطأ، حيث أن الجاني لم يقصد قتل الضحية بآلة حادة ولكن يموت بسببْ حوادث سير وحوادث دهس.

عقوبة القتل الخطأ حددتها المادة 238: «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وأشارت المادة إلى أن تكون عقوبة القتل الخطأ هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 500 جنيه».

وإن كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.



وعقوبة القتل الخطأ تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات تكون إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.