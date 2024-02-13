29 فبراير.. نظر أولى جلسات محاكمة سائق دهس لاعب كرة بقليوب

تنظر محكمة قليوب الجزئية بمحافظة القليوبية، بجلسة 29 فبراير الجاري أولى جلسات نظر قضية وفاة لاعب الكرة محمد معتز الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، والبلاغات المقدمة من أسرته ضد سائق تسبب في إنهاء حياته خلال توجهه للتوقيع لأحد الأندية.

البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بمصرع الطالب محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية والمقيم بقرية صنافير التابعة لدائرة المركز، إثر دهس سيارة طائشة له.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطالب إثر عدة إصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة أودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام لمستشفى الحسين.