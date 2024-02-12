الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جريمة بالحي الراقي.. مقتل شاب في ظروف غامضة بحدائق أكتوبر

جثة
جثة

تكثف أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الاثنين، من جهودها لكشف ملابسات واقعة مقتل شاب داخل شقة سكنية بأحد الكمبوندات الشهيرة في حدائق أكتوبر.

وأمرت النيابة العامة عقب إخطارها بالواقعة بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرفها، ومناظرتها من قبل الطبيب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها وصولًا إلى الأدوات المستخدمة في إحداثها.

وكلفت الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وبيان ما بها من بيانات يمكن الاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات، إذ يكثف المقدم فريد معاذ، رئيس مباحث حدائق أكتوبر، من التحريات اللازمة للوصل إلى مرتكب الجريمة بناءً على توجيهات اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة.

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ودلت معاينة مسرح الجريمة على العثور على جثة لشخص يُدعى "إسلام. ح"، داخل شقة سكنية بعقار مكون من 6 طوابق، إذ كان بكامل ملابسه مسجيًا على سجادة بالأرض وبه طعنة واحدة أسفل البطن من الجهة اليسرى.

وأوضحت التحريات أن الشقة محل الجريمة ملك لشخصين، وهما: "أحمد. س"، و"ماجدة. ع"، واللذان لم يكونا متواجدين وقت الحادث.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

جريمة في الحي الراقي مقتل شاب ظروف غامضة حدائق أكتوبر كاميرات المراقبة مباحث حدائق أكتوبر

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