الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل سيدة أثناء محاولة سرقتها بعين شمس

جثة
جثة

تمكن رجال مباحث عين شمس من حل غموض العثور على جثة سيدة داخل مسكنها بعين شمس، حيث تبين أن فني ألوميتال حاول سرقة المجني عليها، وأثناء مقاومتها له ضربها عدة ضربات على رأسها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن االقاهرة، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص تبين وفاة سيدة بالمعاش عمرها 57 عاما، مقيمة بمفردها، وأنها أصيبت بضربات في رأسها على يد فني، حيث حاول سرقتها وأثناء مقاومتها له، ضربها حتى سقطت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات أن أهليتها في البداية اعتقدوا وفاتها نتيجة أمراض السكر والقلب، وتم إنهاء إجراءات الدفن، ولكن من خلال مفتش الصحة أثناء الكشف عليها أكد لهم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

حل غموض العثور على جثة فني الوميتال عين شمس سرقة

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