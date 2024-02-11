الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بسبب 150 جنيهًا".. تحقيقات النيابة فى مقتل شاب على يد والده بالمنيرة

مقتل
مقتل

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، عن الملابسات الكاملة لجريمة قتل شاب على يد والده في منطقة المنيرة الغربية، بعدما هشم رأسه بعصا خشبية بسبب خلافات على 150 جنيهًا إيراد "توك توك". 

وأضافت التحقيقات أن والد المجني عليه عاطل ومقيم بذات العنوان تعدى على نجله بالضرب محدثًا إصابته التي أودت بحياته بسبب خلاف مالي بينهما على 150 جنيهًا "إيراد التوك توك".

وأفاد شهود العيان، بأن الأب تعدى على نجله بالضرب على رأسه بعصا خشبية، بسبب خلاف نشب بينهما على مبلغ 150 جنيهًا "إيراد التوك توك".

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البداية بتلقي اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث إمبابة والمنيرة، يفيد بتلقي إخطار من المستشفى بوصول "شادي. م" سائق توك توك ومقيم بدائرة القسم متوفى نتيجة إصابته بنزيف داخلي بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقل المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث المنيرة الغربية، والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة حسب تقرير المستشفى.

وأفادت التحريات بأن والد المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة. 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه على قاضي المعارضات قرر استمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

هشم رأس ابنه المنيرة الغربية النيابة العامة الجيزة ١٥٠ جنيها إيراد توك توك

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