الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

7 مصابين جراء تسرب للكلور فى محطة مياه بالشيخ زايد

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 عمال و3 أمناء شرطة من قوة الحماية المدنية، اليوم الأحد، باختناق جراء تسريب كلور في محطة مياه مدينة الشيخ زايد، وحضرت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة ونقلتهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود تسرب للكلور ومصابين داخل محطة مياه الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

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وبالفحص تبين تسرب للكلور أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم علاجهم بواسطة سيارات الإسعاف في مكان الواقعة، والسيطرة على التسرب، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تسرب للكلور محطة مياه بالشيخ زايد إصابة 7 أشخاص 3 امناء شرطة الحماية المدنية

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