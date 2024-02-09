الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات موسعة فى مصرع مدمن داخل مصحة لعلاج الإدمان بمدينة أبو النمرس

جثة
جثة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في مصرع مدمن داخل مصحة لعلاج الإدمان بمدينة أبو النمرس. 

 

وطلبت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى وتحديد أسباب الوفاة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، كما استعلمت من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة عن التراخيص الخاصة بالمصحة. 

 

وشهد مركز شرطة أبو النمرس، مصرع أحد الأشخاص داخل مصحة إدمان غير مرخصة بمنطقة الحرانية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

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مصرع شخص داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان فى أبوالنمرس

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البداية كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مصحة إدمان غير مرخصة بمنطقة الحرانية بدائرة المركز.

 

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص أن المكان عبارة عن فيلا مكونة من طابقين محاطة بسور 200 متر وعثر داخلها على عدد غرف للمرضي وكذا عثر على جثمان شاب يدعى "كريم س" 30 سنة، عاطل مسجى على ظهره ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

 

والدة المتوفي (ربة منزل)، أفادت أنه تم إيداع نجلها بالمصحة منذ 12 يوما لعلاجه من إدمان المواد المخدرة.

 

وأوضحت أن نجلها مُصاب بمرض السكري ودخل في غيبوبة سكر ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المصحة ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

الادمان مصحة لعلاج الإدمان أبو النمرس الطب الشرعي مركز شرطة أبو النمرس

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