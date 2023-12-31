"عايش لوحده من سنين".. القصة الكاملة لتعفن جثة مدمن بمنشأة ناصر

تسربت رائحة كريهة إلى شقق عقار بمنطقة منشأة ناصر مما تسبب في استياء الجيران وعندما تجمعوا أمام الشقة لاكتشاف مصدر الرائحة تفاجأوا بوجود جثة.. فما القصة؟

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية عندما انتقل شاب إلى منطقة منشأة ناصر، وهناك استأجر سكنًا وعاش به بجوار عمله ولكنه بسبب سوء أخلاقه وبسبب أصدقاء السوء كان متعاطيًا للمواد المخدرة، وعقب تناوله جرعة زائدة من الهيروين توفي في الحال داخل مسكنه.

أقوال شهود العيان

وقال شهود العيان إن الشاب يدعى أسامة. ص، 33 سنة، انتقل منذ سنوات للسكن في تلك المنطقة، ومنذ ذلك الوقت وهو يُعرف عنه سوء الأخلاق وإدمان المخدرات، ويوم اكتشاف الواقعة دقوا عليه الباب بسبب تسرب رائحة سيئة من مسكنه ولكنه لم يُجب.

ومع استمرارهم في دق الباب تبين عدم وجود استجابة فكسروا الباب ليجدوا أن الشاب جثة هامدة، ولأنه يعيش بمفرده منذ تواجده بالحي لم يعرف له عائلة، فأخطروا الأجهزة الأمنية.

تشريح جثة مدمن مخدرات في منشأة ناصر

وكانت نيابة منشأة ناصر الجزئية قد أمرت بتشريح جثة شاب توفي بسبب تعاطي المواد المخدرة، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بدفن الجثة.

وتلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شاب، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة "أسامة. ص"، 33 سنة.



تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.