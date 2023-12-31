الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عايش لوحده من سنين".. القصة الكاملة لتعفن جثة مدمن بمنشأة ناصر

جريدة الدستور

تسربت رائحة كريهة إلى شقق عقار بمنطقة منشأة ناصر مما تسبب في استياء الجيران وعندما تجمعوا أمام الشقة لاكتشاف مصدر الرائحة تفاجأوا بوجود جثة.. فما القصة؟

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية عندما انتقل شاب إلى منطقة منشأة ناصر، وهناك استأجر سكنًا وعاش به بجوار عمله ولكنه بسبب سوء أخلاقه وبسبب أصدقاء السوء كان متعاطيًا للمواد المخدرة، وعقب تناوله جرعة زائدة من الهيروين توفي في الحال داخل مسكنه.

أقوال شهود العيان

وقال شهود العيان إن الشاب يدعى أسامة. ص، 33 سنة، انتقل منذ سنوات للسكن في تلك المنطقة، ومنذ ذلك الوقت وهو يُعرف عنه سوء الأخلاق وإدمان المخدرات، ويوم اكتشاف الواقعة دقوا عليه الباب بسبب تسرب رائحة سيئة من مسكنه ولكنه لم يُجب.

ومع استمرارهم في دق الباب تبين عدم وجود استجابة فكسروا الباب ليجدوا أن الشاب جثة هامدة، ولأنه يعيش بمفرده منذ تواجده بالحي لم يعرف له عائلة، فأخطروا الأجهزة الأمنية.

تشريح جثة مدمن مخدرات في منشأة ناصر

وكانت نيابة منشأة ناصر الجزئية قد أمرت بتشريح جثة شاب توفي بسبب تعاطي المواد المخدرة، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بدفن الجثة.

وتلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة شاب، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة "أسامة. ص"، 33 سنة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

رائحة كريهة منطقة منشأة ناصر مصدر الرائحة جثة تفاصيل القضية

مواد متعلقة

المشدد 15 سنة لـ 2 متهمين بقتل عامل فى منشأة ناصر

الأكثر قراءة

البنك المركزى: نمو المعروض النقدى 20% فى نوفمبر على أساس سنوى

خريطة حفلات نجوم الغناء والطرب احتفالا بليلة رأس السنة 2024

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر

أنقذها من المعاكسة وخطفها لنفسه.. السجن 6 سنوات لسائق اغتصب فتاة بالبساتين

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يكشف العثور على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟

وزير مالية الاحتلال: لن نقبل بوجود مليونى فلسطينى فى غزة