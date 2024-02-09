الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عملات من كل الدول.. قرار عاجل بحق تاجر الدولار فى بولاق الدكرور

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة ببولاق الدكرور حبس عامل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في العملات الاجنبية بالسوق السوداء. 

 

وحرزت النيابة مبالغ مالية بعملات من مختلف الدول وواجهت المتهم بها ليعترف باتجاره في العملات بسبب المكاسب التي تحققها. 

 

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عامل لتورطه في تبادل العملات خارج السوق المصرفي في منطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

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تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم الذي يُدعى "مبارك.ص"، ويبلغ من العمر 24 عامًا، كان بحوزته مبالغ مالية متنوعة بقيمة "240 دولار أمريكي، و2000 ريال سعودي، و685 جنيهًا مصريًا، و9 جنيهات استرلينية، و1175 ريال يمني" وقد ضُبط وهو يقوم بتعامل بهذه العملات خارج السوق المصرفي المعتاد.

 

وعندما تم مواجهته بالمضبوطات، اعترف المتهم بحيازته للمبالغ المالية بهدف التجارة في النقد الأجنبي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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