القبض على عامل بتهمة الاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية ببولاق الدكرور

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عامل تورط في تبادل العملات خارج السوق المصرفية في منطقة بولاق الدكرور.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بقيام عامل بالاتجار الغير مشروع فى النقد الاجنبى متخذا دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب التاكد من صحة المعلومات الواردة وتقنين الاجراءات أمكن ضبط المتهم الذي يُدعى "مبارك.ص"، ويبلغ من العمر 24 عامًا، وضبط بحوزته مبالغ مالية متنوعة بقيمة "240 دولارا أمريكيا، و2000 ريال سعودي، و685 جنيهًا مصريًا، و9 جنيهات إسترلينية، و1175 ريالا يمنيا" يتعامل عليها خارج السوق المصرفية المعتادة.

وعندما تم مواجهته بالمضبوطات، اعترف المتهم بحيازته للمبالغ المالية بهدف التجارة في النقد الأجنبي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.