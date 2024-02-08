مطبعة فلوس.. قرار عاجل من النيابة بحق عصابة تزوير الدولارات بالقليوبية

أجرت النيابة العامة بالقليوبية تحقيقات موسعة مع عصابة تزوير العملات خاصة الدولار بعد إلقاء القبض على 7 من أعضائها وبحوزتهم مبالغ مالية طائلة.

وكشفت التحقيقات أن أعضاء العصابة وعددهم 7 متهمين تخصص نشاطهم فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ (46 ألف جنيه "مقلدة" - 1900 دولار "مقلدة") بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى (طابعة ألوان - جهاز حاسب آلى "لاب توب" - 2 رزمة ورق معدة للإستخدام فى طباعة الأوراق المالية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم نشاطهم الإجرامى.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تزوير وترويج العملة.