الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة سيدة و3 من أبنائها بسبب تسرب غاز ببنى سويف

إصابة سيدة و3 من
إصابة سيدة و3 من أبنائها

أصيبت سيدة و3 من أبنائها، اليوم الجمعة، باختناق إثر تسرب غاز طبيعي داخل شقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض 4 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب غاز طبيعي داخل شقة سكنية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم: "آدم.ن.ا" 10 أعوام، وشقيقته "أماني" 20 عامًا، "محمد" 14 عامًا، ووالدتهم "غادة.ر.ح" 43 عامًا، وجارٍ تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

بني سويف غاز شرطة النجدة شرق النيل الأجهزة الأمنية

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