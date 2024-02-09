الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه 13 ساعة عن قريتين في إهناسيا ببني سويف غدا

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن قريتي سدمنت الجبل وخورشيد وتوابعهما غدًا السبت، اعتبارًا من 8 صباحًا وحتى 9 مساءً، للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه سدمنت الجبل  مركز اهناسيا.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  الخدمة خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وفي سياق آخر، اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المخطط التفصيلي  للمنطقتين الصناعيتين (كوم أبو راضي وبياض العرب)، حيث يشمل المخطط التفصيلي كافة الاشتراطات والضوابط الانشائية والاستعمالات للأراضي المخصصة وعروض شبكات الطرق، وغيرها من التفاصيل التي تسهل وتدفع بالاستثمار بالمنطقتين، وكذا الحفاظ على حق الدولة، وضمان استعمال الأراضي في الأغراض المخصصة لها. 

أكد محافظ بني سويف أن اعتماد المخطط التفصيلي، هو ثمرة جهود أكثر من عام بالتنسيق  مع وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية  والمساحة العسكرية،، مشيرا لأهمية هذه الخطوة وانعكاس ذلك على ملف الاستثمار بالإيجاب، لاسيما في مجال تيسير وتحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

وأشار المحافظ إلى  أن المحافظة 8 مناطق صناعية مختلفة تتنوع ما بين مناطق للصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتأتى منطقتا بياض العرب وكوم أبو راضي، كأبرز وأكبر تلك المناطق على الإطلاق، حيث  تضارعان أكبر المناطق استثمارية إقليميا وعالميا، لا سميا بعد إنشاء بعض الشركات العالمية مصانع لها فى بنى سويف، مثل مصنع "سامسونج" بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية.

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