الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بني سويف تستعد لافتتاح مشروعات خدمية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، اجتماعا تحضيريًا لمناقشة خطة استعدادات  القطاعات والأجهزة التنفيذية للاحتفال بعيد بني سويف القومي مارس 2024.

بحضورالدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء علام السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة.

وناقش محافظ بنى  سويف، مقترحات الجهات  المشاركة في فعاليات العيد القومي، والمُقررعقدها خلال فترة الاحتفال، والتي تشمل تنظيم  بعض  الفعاليات سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من الإجراءات التنظيمية،وذلك بمشاركة الجهات، إضافة إلى اليوم الرسمى التقليدي للاحتفال، ويتم خلاله إقامة المراسم البروتوكولية بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري  للشهداء  بحديقة الشلال، فضلًا عن  التنسيق  لنقل شعائر صلاة الجمعة "في الأسبوع الأول من  مارس" من مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف العاصمة.

ووجه محافظ بنى سويف، برفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وإزالة ورفع الإشغالات ودهان الأعمدة والأسوار ومراجعة كشافات الإنارة، مشددًا على  التنسيق التام بين جميع الجهات لخروج هذه المناسبة التاريخية بالشكل الحضاري الذي يليق بأبناء بني سويف.

وأشارالمحافظ أن عيد بني سويف القومي لهذا العام، والذي  يتزامن مع شهر رمضان المُعظم، من المقرر أن يتم خلاله افتتاح حزمة من المشروعات الخدمية ذات النفع العام في العديد من  القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، بجانب مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تم  الانتهاء منها.

 

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