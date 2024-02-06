الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط منتحل صفة طبيب في بني سويف

ضبط منتحل صفة طبيب
ضبط منتحل صفة طبيب

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير عرضه د.محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبدالعظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها، بحضور أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف.

وبحسب التقرير، عقب تلقي إدارة العلاج الحر معلومات عن قيام  أحد المواطنين حاصل على مؤهل متوسط يمارس مهنة العلاج الطبيعي، وعلى الفور توجهت الحملة إلى القرية "محل الشكوى" وتبين وجود مركز للعلاج الطبيعي ووجود لافتات باسم المركز ووجود معمل وعيادة أسنان بدون ترخيص، وبالاستعلام تبين تقدم صاحب المركز بأوراق مزاولة للمهنة بأخصائي علاج طبيعي وبالرجوع للسجلات تبين عدم صحتها، وتلاحظ أثناء التفتيش بالمنشأة تواجد أدوية ومستلزمات أسنان غير معقمة وسرنجات معبئة ومعدة للاستخدام ومجهولة المصدر.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة حيث شارك في الحملة كل من: الدكتورة لبني محمد مساعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وأعضاء  فرع جهاز حماية المستهلك محمد سنوسي، سامح ياسين، مصطفي علي.

بني سويف حماية المستهلك الواسطي العلاج الطبيعي دبلوم صناعي

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