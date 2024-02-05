محافظ بني سويف يُشيد بفعاليات مهرجان "إبداع" في موسمه الـ12

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالنتائج المتحققة عن مهرجان "إبداع" في موسمه الثاني عشر، وما يتضمنه من فعاليات متنوعة في الفترة من أكتوبر 2023، وحتى أبريل 2024 داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن المهرجان إحدى ثمار توجيهات ورعاية القيادة السياسية ضمن رؤية مصر 2030 الخاص التي تستهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة تعليميا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.

وأكد محافظ بني سويف، أن المحافظة تتبني وتدعم العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم رؤية الدولة في مجال بناء وتأهيل الشباب وصقل المواهب والجوانب الإبداعية لهم وتنميتها وإفساح المجالات لها، والاستفادة من قدرات المبدعين والمبتكرين والمتميزين في مختلف المجالات والتخصصات، لاسيما الشباب.

وأشار إلى أن مبادرة تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري للشباب، و1000 قائد سكاني، وكذا دعم مبادرات مجتمعية تقوم بها مؤسسات ومجالس قومية محلية ودولية من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتكوين فرق عمل من الشباب والتنفيذيين المعنيين للدفع بكل الجهود في هذا الشأن.

ولفت إلى أن كافة الإمكانيات المتاحة للمحافظة هي داعمة بشكل مستمر لإنجاح الفعاليات المختلفة التي يتضمنها هذا المهرجان الذي يعتبر من البرامج التي تحمل الطابع القومي، حيث أنه تتعلق برؤية واستراتيجية وهدف قومي وهو بناء الشباب وافساح المجال لإبداعاتهم في كافة المجالات الأدبية والعلمية والفنية لشباب الجامعة والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، مضيفًا إن مهرجان إبداع له أهمية كبيرة في اكتشاف مواهب طلاب الجامعات في المجالات المتعددة.

وأشار إلى احتضان المحافظة لأربع جامعات " جامعة بني سويف – الجامعة الأهلية -جامعة النهضة- الجامعة التكنولوجية " يعد موردا مهما تتميز به المحافظة، بما تحويه تلك الصروح العلمية من كوادر شبابية ومبدعين شباب في مختلف الفنون والميادين، مؤكدا على أنه يجري العمل وفق منظومة عمل متكاملة تضم كافة الجهود لتحقيق الاستفادة المثلي من توجه الدولة نحو دعم المبدعين والمبتكرين والمواهب للشباب ومرحلة الطلائع.

كما وجه المحافظ الجهات التنفيذية ذات الصلة باستمرار التنسيق مع كافة الجهات المختصة من الجامعة ومديرية الشباب والرياضة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المهرجان، والذى يستهدف صقل وتنمية مواهب الشباب وقدراتهم بأفكار ورؤى جديدة، والفوز بالمراكز المتقدمة ليكونوا نماذج تعبر عن أبناء المحافظة المميزين وكنموذج للشاب المصري المبدع والموهوب على المستوى المحلى والدولى.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الشباب والرياضة، الذي يتضمن متابعة شاملة لكافة الفعاليات القومية التي تتعلق بمجال دعم الشباب سواء على المستوى القومي أو محليا على مستوى المحافظة، وكذا خطة المديرية في هذا المجال، والتي يتم تنفيذها تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، ومتابعة مباشرة من محافظ الإقليم.

يذكر أن مهرجان " إبداع" يعد أحد أهم المشروعات القومية في مجال الفنون والثقافة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية.