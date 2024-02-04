نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

حصل “الدستور” على نتيجة الشهادة الإعدادية ببنى سويف، اليوم الأحد، بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69 % لطلبة النظامي و33.6 % للمنازل،حيث تقدم للامتحان 56 ألف و721 للنظامي حضر منهم 56 ألف و234 طالبًا للنظامي،وتقدم لامتحان المنازل828 حضر منهم 744 طالبًا.

فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 79.7 %، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 75 %، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 89.7% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2024 برقم الجلوس

وتنشر الدستور نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف 2024 برقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي "هنا".

وتقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

نسب النجاح في الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف

وجاءت إدارة تعليم الواسطى جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 76.70 %، ثم إدارة بني سويف في المركز الثاني بنسبة 78.04 %، وإدارة الفشن في المركز الثالث بنسبة 66.03 %، وفي المركز الرابع ناصربنسبة نجاح 76.69 %، تلتها إدارة تعليم اهناسيا بنسبة 67.54 %، فإدارة ببا بنسبة 77.84 %، وإدارة تعليم سمسطا في المركز السابع بنسبة 59.03 %.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024/2023، جرى عقدها في الفترة من 17 إلي 24 يناير الماضي، حيث تقدم للامتحانات أكثر من 59 ألف طاليًا وطالبة تم توزيعهم على 309 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

يذكر أن العديد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الأول خلال الأيام الماضية عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول.

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