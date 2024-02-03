ساوموا ملاكها.. تجديد حبس 3 طلاب سرقوا سيارة فى البساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس 3 طلاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة سيارة ومساومة مالكها للحصول منه على فدية لإعادتها.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 طلاب، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين، ومساومة مالكها لإعادتها مقابل مبلغ مالي.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بقصد استخدامها ثم إعادتها بعد التحصل منه على مبالغ مالية، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.