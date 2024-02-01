القاهرة تنفذ إزالة تعديات واسترداد أراضي أسفل الطريق الدائري بحي البساتين

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن استمرار جهود أحياء المنطقة لتنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بمختلف أحياءها تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي التابعة للولايات الأخرى.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بتنفيذ المستهدف ضمن الموجة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتابعة للولايات المختلفة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة، مشددة على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بعدم التعاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري على الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

وفي إطار ذلك تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم جهود الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بقيادة اللواء مجدي عبد المتعال وبحضور كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية والأجهزة المعنية والقوات الشرطية بتنفيذ عدد 14 قرار إزالة أسفل الطريق الدائري والتابعة لولاية الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن الموجه الثانية والعشرون وتمت الإزالة الكلية باجمالي مساحة 9202 متر مربع ألف.