محافظ بنى سويف يتابع سير العمل فى برنامج "التعليم من أجل الغد"

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسئولى التعليم سير البرنامج التدريبي الذي تعقده المديرية تحت شعار "التعليم من أجل الغد" والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يستهدف تطوير الأداء المهني لمُعلمي المرحلة الابتدائية من خلال التنمية المهنية المستدامة القائمة على أداء المعلم ويتضمن البرنامج عدة محاور.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده وكيل الوزارة محمد عبدالتواب، وتضمن الإشارة إلى تفقده لسير العمل في البرنامج، خلال زيارته لقاعات التدريب بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية، بحضور أندرو لويس مدير مشروع التعليم من أجل الغد، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، وغادة عبدالرءوف مدير إدارة التدريب، ونجلاء الجبلاوي قائد فريق التدريب والمتابعة لمشروع التعليم من أجل الغد، وأسامة محمود كبير مدربين والمتابعة بالمشروع.

وتضمنت الزيارة فتح باب الحوار مع المتدربين حول محاور الحقيبة التدريبية والتأكيد على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب مما ينعكس على مستوى العملية التعليمية، وتوفير كل التيسيرات وتذليل العقبات أمام المتدربين لخروج التدريب بالشكل المطلوب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية البرنامج التدريبي في إحداث التغيير المنشود من أجل تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي إلى جانب تطوير القدرات في جميع الجوانب المعرفية والمهارية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية.

وأضافت مدير إدارة التدريب أن البرنامج "التعليم من أجل الغد" تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وضمن خطة الوزارة بقيادة الوزير الدكتور رضا حجازي، وإشراف الدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة للقيادات التربوية، حيث يتضمن البرنامج عدة محاور منها (التعلم المتمركز حول الطالب "النظام التعليمي الجديد وأثره في تنمية المهارات الحياتية ووضع عقد اجتماعي للطلاب ودعم لائحة الانضباط") بينما المحور الثاني يتناول دور المعلم في خلق ثقافة إيجابية للفصل ومجتمعات التعلم واستراتيجيات حل مشكلة تنظيم الفصول المزدحمة وحل مشكلة إدارة وقت الحصة وخصائص مرحلة الطفولة المتوسطة، فيما يشمل المحور الثالث خصائص التقويم التكويني وأنواعه واستراتيجياته وأساليب دمجه في الحصة.