الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت شعار أسرة مستقرة تساوي مجتمع أمن...

وفد جامعة بني سويف الأهلية يشارك في برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية

الطلاب
الطلاب

شارك وفد جامعة بني سويف الأهلية، تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس الجامعة، في فعاليات برنامج التوعية المجتمعية بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ، في إطار مبادرة «أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن»، التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والكنيسة المصرية، ويحاضر فيها أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 10 جامعات، تحت إشراف الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي، والدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة الطلابية.

وأوضح الدكتور منصور، أن الهدف من البرنامج هو توعية شباب الجامعات من الجنسين بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، لنشر الوعي بأهمية الحفاظ علي الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها من أجل الحفاظ علي مجتمع آمن وأجيال قوية قادرة علي دفع قاطرة التنمية والتقدم وإيجاد الحلول للحد من ظواهر العنف الأسري والجريمة في المجتمع، من خلال محاضرات وورش عمل وحوارات مفتوحة عن موضوعات تتضمن الانتماء وتعزيز الهوية، والحرية الشخصية والتعبير عن الرأي والعلاقة بينهما، وقيمة الحياة في الإسلام وكيفية مواجهة شعور كراهية الحياة، وقيمة الوقت وكيفية استثماره، وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وخطورة المخدرات وأثرها السلبي علي الفرد والمجتمع وآليات فهم النص الديني وضوابطه.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمركز التعلم المدمج للعام الجامعي 2023/2024، ببرامج كليات  التجارة، ورياض الأطفال، والزراعة، والتي تستمر حتي 20 فبراير الجاري.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات ببرامجه المختلفة 2547 طالبًا وطالبة، وأن الامتحانات تجرى على فترتين صباحية ومسائية، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان الروبي مدير المركز، ومتابعة المنسقين الأكاديميين لتلك البرامج.

وشدد الدكتور منصور حسن، علي ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، وتذليل العقبات أمام الطلاب، وإعداد تقرير يومي عن سير الامتحانات بتلك البرامج، مشيرًا إلى تواجد أطقم طبية من الأطباء والتمريض مزودة بكافة الإسعافات الطبية.

بني سويف جامعة بني سويف الأهلية الطلاب شرم الشيخ الأزهر الشريف

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