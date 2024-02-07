الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسعف وسائق يساعدان سيدة على الولادة داخل سيارة الإسعاف ببني سويف

الإسعاف
الإسعاف

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، اليوم الأربعاء، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، في طريقها إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

وتلقت غرفة عمليات إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، برئاسة  الدكتور محمد عناني مدير إقليم شمال الصعيد والمشرف على مرفق بني سويف، إخطارًا يفيد بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بعزبة عزت بقرية دنديل  التابعة لمركز ناصر، وأثناء نقلها إلى المستشفى في الطريق فاجأتها آلام الولادة.

وتدخل فريق الإسعاف وائل عبدالعظيم وصدام محمد شمس؛ لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتمت متابعة نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة.

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