محافظ بنى سويف يشيد بتعاون وجهود الجامعة لتنفيذ فعاليات مهرجان "إبداع" 

ثمن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن النسخة الـ12 لمهرجان" إبداع" الذي تتبناه وترعاه القيادة السياسية، ويستهدف تعزيز تنمية ودعم المواهب الفنية والأدبية لدى طلاب الجامعات المصرية، وتحفيز الشباب المصري على الارتقاء بفكرهم ووعيهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

أثنى محافظ بني سويف على التعاون البناء بين المحافظة وجامعة بني سويف بقيادة الدكتور منصور حسن التي لا تألو جهدًا في الاهتمام بالأنشطة الطلابية المتنوعة، إيمانًا بأهميتها في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب ومشاركتهم والسعى الحثيث لاكتشاف وصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم واسثثمار الحماس والحيوية لدى الشباب.

جاء ذلك خلال متابعته مستجدات ونتائج الأنشطة والمسابقات التي يتم تنظيمها ضمن فعاليات مهرجان "إبداع" الذي تقوم على تنفيذه جامعة بني سويف بالتعاون في ظل تنسيق وتعاون مع المحافظة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لوزارة التنمية المحلية، بالتركيز وتسليط الضوء على فعاليات المهرجان، في نسخته الثانية عشرة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لشباب الجامعات والمعاهد العليا وأكاديمياتها الحكومية والخاصة.

ويواصل المهرجان فعالياته ومسابقاته في مختلف المجالات الفنية والأدبية والعلمية، التي أسفرت عن تصعيد 3 طلاب، وهم: الطالب عبدالرحمن على فتحي في مسابقة شعر العامية، والطالبة سيلفيا أشرف في مسابقة الرواية، والطالب زياد محمد فاضل في مسابقة المراسل التليفزيوني غير متخصصين، وذلك للتحكيم النهائي لمسابقة إبداع والمقرر إجراؤه بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

وتصعيد 5 طلاب فى الفن التشكيلى وطالب فى الإنشاد الديني للتصفيات النهائية في المسابقة، حيث تأهل الطالب إسلام أحمد فتحي، الطالب أحمد شوقى سيد، الطالب مكاريوس راضى يوسف، الطالب أمير عمر سلطان أمين، الطالب السيد بيكار السيد للتصفيات النهائية بالمسابقة في مجال الفنون التشكيلية (أشغال فنية)، بجانب تصعيد الطالب عبدالرحمن أحمد محمد في مجال الإنشاد الديني، وتصعيد الطالب محمد هشام عبداللطيف بالفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية للتصفيات النهائية بمسابقة إبداع (الموسم الثاني عشر) في مجال الفنون التشكيلية (أشغال فنية).

يذكر أن مسابقة إبداع تُعد أحد أهم المشروعات القومية في مجال الفنون والثقافة المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية.